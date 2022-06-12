2021-2022 Ampute Futbol Süper Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyesi!

Ligin son maçında en yakın rakibi olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile deplasmanda karşılaşan Etimesgut Belediyesi maçtan 0-0 berabere ayrılarak namağlup şampiyonluğunu ilan etti.
Maç sonunda mutluluk ve hüzün bir arada yaşanırken Etimesgutlu futbolcular rakip futbolcuları teselli ettiler. Şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcu, yönetim ve teknik ekip büyük sevinç yaşadılar.
MUTLUYUZ GURURLUYUZ
Teknik Direktör İsmail Temiz, Avrua şampiyonluğunu lig şampiyonluğuyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "bizleri asla yalnız bırakmayan, hep yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz. çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Büyük bir maratonun ardından ipi göğüslemek çok farklı güzel bir duygu" değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN DEMİREL'DEN KUTLAMA
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de, futbolcu, teknik ekip ve yönetimi başarısından dolayı tebrik etti. Demirel, "Avrupa'da göğsümüzü kabartan bizleri gururlandıran ampute takımımızın ligi de şampiyon olarak bitirmesi bizleri çok mutlu etti. Hepsini yürekten kutluyorum" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.