12 Haz 2022 - 23:13- Belediyeler

2021-2022 Ampute Futbol Süper Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyesi!

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Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü Türkiye Ampute Futbol Süper Ligi'ni de şampiyon olarak tamamladı.
2021-2022 Ampute Futbol Süper Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyesi! mask
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Ligin son maçında en yakın rakibi olan Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile deplasmanda karşılaşan Etimesgut Belediyesi maçtan 0-0 berabere ayrılarak namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Maç sonunda mutluluk ve hüzün bir arada yaşanırken Etimesgutlu futbolcular rakip futbolcuları teselli ettiler. Şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcu, yönetim ve teknik ekip büyük sevinç yaşadılar.

MUTLUYUZ GURURLUYUZ

Teknik Direktör İsmail Temiz, Avrua şampiyonluğunu lig şampiyonluğuyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "bizleri asla yalnız bırakmayan, hep yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz. çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Büyük bir maratonun ardından ipi göğüslemek çok farklı güzel bir duygu" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN DEMİREL'DEN KUTLAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de, futbolcu, teknik ekip ve yönetimi başarısından dolayı tebrik etti. Demirel, "Avrupa'da göğsümüzü kabartan bizleri gururlandıran ampute takımımızın ligi de şampiyon olarak bitirmesi bizleri çok mutlu etti. Hepsini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

12 Haz 2022 - 23:13 - Belediyeler

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2021-2022 Ampute Futbol Süper Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyesi! mask
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