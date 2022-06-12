Ankara'dan korkutan uyarı!

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 gündür yaşanan yağışlar ve sel felaketinde şehirde 250 ağacın devrildiği ve 63 çatı uçması olayının yaşandığını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yağışların olumsuz sonuçlarının önceki yağışlarda toprağın suya doyması dolayısıyla daha çok olabileceği tahmin edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı.

PARK VE MESİRE ALANLARINDAN AYRILIN!

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, merkezde başlayan yağışlar dolayısıyla vatandaşların tedbirli olmalarını, parklar ve mesire alanlarından ayrılmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda da "Çankaya, Etimesgut ve Sincan’da orta şiddette, Bala ve Beypazarı’nda ise kuvvetli yağışlar başlamıştır. Ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşlarımızın parklar ve mesire alanlarından ayrılmalarını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.