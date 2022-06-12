12 Haz 2022 - 23:14- Gündem

Ankara'dan korkutan uyarı!

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Ankara'daki yağışların olumsuz sonuçlarının önceki yağışlarda toprağın suya doyması dolayısıyla daha çok olabileceği tahmin edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı. 4 günde 250 ağaç, 63 çatının uçtuğu Ankara'da vatandaşların parklar ve mesire alanlarından ayrılmaları istendi.
Ankara'dan korkutan uyarı! mask
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ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 gündür yaşanan yağışlar ve sel felaketinde şehirde 250 ağacın devrildiği ve 63 çatı uçması olayının yaşandığını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yağışların olumsuz sonuçlarının önceki yağışlarda toprağın suya doyması dolayısıyla daha çok olabileceği tahmin edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı.

PARK VE MESİRE ALANLARINDAN AYRILIN!

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, merkezde başlayan yağışlar dolayısıyla vatandaşların tedbirli olmalarını, parklar ve mesire alanlarından ayrılmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda da "Çankaya, Etimesgut ve Sincan’da orta şiddette, Bala ve Beypazarı’nda ise kuvvetli yağışlar başlamıştır. Ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşlarımızın parklar ve mesire alanlarından ayrılmalarını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

12 Haz 2022 - 23:14 - Gündem

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