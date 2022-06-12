12 Haz 2022 - 23:14- Gündem

Ankara'da Meslek liseleri yerli üretimleriyle gelir sağlıyor! 5 ayda 560 milyon lira gelir elde edildi

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Meslek liselerinin yerli ve millî üretime katkısı giderek artırıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında meslek liselerinin üretimden elde ettiği gelir, 559 milyon 899 bin 226 liraya ulaştı.
Ankara'da Meslek liseleri yerli üretimleriyle gelir sağlıyor! 5 ayda 560 milyon lira gelir elde edildi mask
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ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını belirtti.

Mesleki eğitimde kurulan AR-GE merkezleriyle artık inovatif çalışmalar yapıldığını; patent, marka, faydalı model ve tasarım tescilleri alındığını belirten Özer, "Meslek liselerimiz 2022 yılının ilk 5 ayında üretimden elde edilen geliri 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı. Bu ürünler, katma değeri olan ürünler... Meslek liselerimiz yerli ve millî üretimimize taze bir soluk katıyor. Artık yurt dışına ihracat da yapıyor bu okullarımız. Gelinen nokta gerçekten çok sevindirici..." diye konuştu.

EN FAZLA GELİR ANKARA, İSTANBUL VE GAZİANTEP'TEN

2022 yılının ilk 5 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu belirten Özer, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okullarımız Ankara'da 54 milyon 230 bin, İstanbul'da 48 milyon 552 bin, Gaziantep'te 45 milyon 327 bin lira gelir elde etti." dedi.

Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en çok gelir elde eden okul oldu.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 14 milyon 132 bin lira ile Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 203 bin liralık üretimle ikinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 624 bin liralık üretimle üçüncü oldu.

12 Haz 2022 - 23:14 - Gündem

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