Ünlü oyuncu Hülya Diken reklam yüzü oldu! Hülya Diken Kimdir?

İSTANBUL (İGFA)- Ödüllü sinema filmlerinin başrol oyuncusu olarak adından övgüyle bahsettiren Hülya Diken, önümüzdeki günlerde ilk yerli ve milli enerji içeceğimiz Diriliş’in reklam filmi ile gündeme gelmeye hazırlanıyor.
Çekimleri tamamlanan “Elif Ana” isimli sinema filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Hülya Diken, reklam dünyasında olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
Diriliş enerji içeceğinin yönetim kurulu başkanı Ali Oruç “Yüzlerce yüz arasından seçtiğimiz adayların sadece güzel olması değil markamızı temsil edebilecek şöhrete sahip olması önemliydi, Hülya Diken böyle bir isim reklam kampanyamızdaki özel karakteri canlandırabilecek yetenekte bir oyuncu seçmekte bizim ileriye dönük projemiz. Bu reklam filminde çıkacak karaktere senaryo yazdırıp sinema filmi de çekebiliriz” dedi.
Bir yıllık bir anlaşmayla Diriliş markasının reklam yüzü olan Hülya Diken’in aldığı ücret merak edilirken, dedikodu kulislerinde hatırı sayılır bir ücret karşılığı imza attığı konuşuluyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.