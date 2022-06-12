Türksat 5B için geri sayım başladı!

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Anavatan ve Mavi Vatanda olduğu gibi Uzay Vatanda da Türkiyeyi yarınlara taşımak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını ifade etti. Proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

TÜRKSAT 5B İLE İLK KEZ YERLİ EKİPMANLAR UZAYA GÖNDERİLDİ

5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 5B uydunun; Ortadoğunun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağını belirterek, "Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4Anın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak" diye konuştu.

TÜRKSAT 6A UYDUMUZUN UÇUŞ MODELİNDEKİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Bu arada haberleşme sektöründe; bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Adil Karaismailoğlu, uUydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacaklaırını kaydetti.

Türksat 6Anın entegrasyon ve testleri de devam ettiğini, uçuş modelindeki geliştirme faaliyetlerinin tamamlandığını duyuran Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın Cumhuriyetin 100. yılında uzaya göndereceklerini sözlerine ekledi.