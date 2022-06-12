12 Haz 2022 - 23:15- Gündem

Ankara'da sağanak felaket: 1 ölü, 1 kayıp

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Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sele kapılarak kayboldu. AFAD, bölgede çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Ankara'da sağanak felaket: 1 ölü, 1 kayıp mask
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ANKARA (İGFA) - AFAD'dan yapılan açıklamada, Ankara'da dün meydana gelen sel nedeniyle Karapürçek Mahallesi'nde kaybolan vatandaşın bulunması için arama çalışmalarının gece boyunca devam ettiğini duyurdu.

Arama çalışmalarına AFAD, JAK, PAK, Jandarma Komando, AKUT, ANDA, İHH ve HAK-İŞ'ten toplamda 175 personel ile devam edidiği bildirildi.

Sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde, aracıyla sel sularına kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının saat 08.00'den itibaren balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini kaydetti.

AFAD ise sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde hasar ve zararların giderilmesine yönelik tespit çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

12 Haz 2022 - 23:15 - Gündem

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