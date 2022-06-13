Sahneden sürpriz açıklama...Oğuzhan Koç “Müjdeyi verdi…”

Oğuzhan Koç yaz turnesi kapsamında verdiği konserlerle adından sıkça söz ettirirken önceki akşam Kocaeli Körfez de sevenleriyle buluştu. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyen Oğuzhan Koç‘a 40 bin kişilik koro eşlik etti. Ve sahneden müjdeyi verdi...

Sahnede yeni şarkısının müjdesini veren Oğuzhan Koç şarkısının çıkış tarihini ve adını ilk defa duyurdu. 24 Haziran günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak olan Oğuzhan Koç yeni şarkısına “Aşk Beni Yeni” adını verdiğini söyledi.

Hayli enerjik görünen Oğuzhan Koç, önümüzdeki hafta yeni şarkısı için kamera karşısına geçecek. 'Bulutlara Esir Olduk', 'Beni İyi Sanıyorlar', 'Küsme Aşka', 'Yok Sanayım', 'Sükut-u Hayal', 'Kendime Sardım', 'Bence De Zor' adlı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde yer edinen Oğuzhan Koç yeni şarkısı “Aşk Beni Yendi” ile yaza damgasını vuracak hitiyle bir kez daha gönülleri fethedecek.

Oğuzhan Koç sahne fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :