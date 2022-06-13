Sincanlılar Hüseyin Kağıt Konseri İle Coştu

Sincan Belediyesi düzenlediği açık hava konserleriyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta söylediği türkülerle milyonların gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt Sincanlılarla buluştu. Yenikent’te gerçekleşen konserde Hüseyin Kağıt şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Sincanlıların unutulmaz bir akşam yaşadığı konserde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşa müjdeler verdi.“Yenikent’i böyle coşkulu görmek beni ayrı duygulandırdı. Biliyorsunuz ben de Yenikentliyim. Yenikentliler olarak hep birlikte olmak ne güzel.” diyen Başkan Ercan sözlerine şöyle devam etti: “Bu pandemi denen illet nedeniyle 2 seneyi aşkın bir zamandır evlerimizde kapalı kaldık. Gerçekten zor günlerdi. Sevdiklerimizin bizim için ne anlam ifade ettiğini daha iyi anladık. Çok şükür bitti. Bu sene Ramazan inanılmaz geçti. Ve Ramazan sonrası etkinlikler inanılmaz devam ediyor. Vatandaşımızla birkaç yıldır bu pandemiyle birlikte geçen süreçte birlikte etkinlik yapamadık. Sonrasında pandemi bitince vatandaşımızın ruhuna hitap edecek programlar yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Bugün de buradayız ve Hüseyin Kağıt kardeşimiz bizimle birlikte. O herhangi biri değil bizim için; kardeşimiz, Sincanımızın çocuğu. Kendine has esprileriyle, sahneye hakimiyetiyle, coşkusuyla hep beraber coşacağız.