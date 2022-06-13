Kadın futbolcular kupayı Gaziantep'e getirdi

GAZİANTEP (İGFA) - İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan nefes kesici mücadelenin ardından 2021- 2022 sezonu şampiyonluk kupasını Gazi şehre getiren ALG Spor, Gaziantep Havalimanı’na geldi.
Takımı çiçeklerle karşılayan ve teknik heyet ile sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, şampiyon sporcularla bir süre sohbet etti.
Başkan Şahin, kadın sporcuların büyük bir başarı yakalayarak “Spor Şehri Gaziantep”i gururlandırdığını belirterek, şampiyonluk kupasının Gazi şehre gelmesinin tesadüf olmadığı vurguladı. Şahin, kız çocukları için bu başarıyı yakalayan oyuncuların artık birer rol model olduğunu, Gaziantep Modeli’nin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını kaydetti.
Gaziantep Havalimanı’nın dışında taraftarlar, takımı meşaleler yakarak davul ve zurna eşliğinde başarıyı kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.