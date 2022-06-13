Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Çankaya Belediyesi, baştan sona yenileyerek kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerine bir yenisini ekledi. Daha önce tamamen yenilenerek hizmete açıldığında vatandaşlardan gelen üstünün kapatılması talebini yerine getireceği sözünü tutan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen pazaryerinin tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Alper Taşdelen, üstü kapatılan Mürsel Uluç Pazaryerinin hem esnafa hem de vatandaşlara konforlu bir alışveriş imkanı sunacağını ekledi. Taşdelen, pazaryerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapacağını söyledi.
Mürsel Uluç Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet veren ve tamamen yenilenen pazaryeri yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu. Sebze-meyve satışlarının yapılacağı pazaryerinde 364 metrekarelik basketbol sahası, 450 metrekarelik futbol sahası, 241 metrekarelik çocuk oyun alanı ile yürüyüş yolları ve kondisyon alanları da bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.