Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde

Ankara genelinde yoğun yağışlar nedeniyle ilçe halkının herhangi sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri alan ve yoğun çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Akyurt’a yardım elini uzattı. Akyurt ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle birlikte anında harekete geçen Pursaklar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini ve araç filosunu ilçeye sevk etti. Akyurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan bölgede alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili kurum müdürleri istişare toplantısı gerçekleştirdi.

‘‘Yaraları hep birlikte saracağız’’

Akyurt’taki sel felaketi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İş makinalarımız ve görevli arkadaşlarımız Akyurt’ta çalışmalarına devam ediyor. Pursaklar olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sel felaketi sonrası canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.