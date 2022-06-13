Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik

Başkent Ankara’da etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağış sonrası devrilen ağaçları bir bir toplayan Çankaya Belediyesi ekipleri, yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını temizledi. İlçede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan Çankaya Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile çalışmalara başlarken ilçe sakinlerinin yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için büyük çaba sarf etti. Ankara’nın birçok bölgesini etkisi altına alan yağışlardan Çankaya’nın da etkilendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Şu anda bir doğal afet ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle çalışıyoruz” diye konuştu.