Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik

Başkent Ankara’da etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağış sonrası devrilen ağaçları bir bir toplayan Çankaya Belediyesi ekipleri, yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını temizledi. İlçede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan Çankaya Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile çalışmalara başlarken ilçe sakinlerinin yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için büyük çaba sarf etti. Ankara’nın birçok bölgesini etkisi altına alan yağışlardan Çankaya’nın da etkilendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Şu anda bir doğal afet ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle çalışıyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.