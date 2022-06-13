Sincan Belediyesi 2. Öykü Yarışması Kazananları Belli Oldu....

Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin yeteneklerini sergilediğiSincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri 2. Öykü yarışması sonuçlanarak, dereceye girenler açıklandı. Öğrencilerin okumaya ve yazmaya olan ilgilerini artırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Türk dilinin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasına teşvik etmek ve öykü dünyamıza yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi ÖyküYarışmasını gelenekselleştirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen öykü yarışması Sincan’da ikamet eden ortaokul, lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yetişkinler yeteneklerini yarıştırdı.

Dereceye Girenler Açıklandı

Seçici kurul başvurular tamamlandıktan sonra toplanıp seçimini yaptı. Üniversite ve yetişkin kategorisinde Yasin TATAR birinci olurken, Erol ÖZTÜRKCİ ikinci, Dilaver KORKMAZ üçüncü oldu. Bu kategorinin mansiyon ödülü de Hatice TAŞTAN’a gitti.

Ortaöğretim kategorisinde ise Birinci Mert KURT, ikinci Feyza BİLGİN ve üçüncü Aybüke KELEŞ oldu. Mansiyon ödülünü de Rana Ş. KILIÇASLAN aldı.