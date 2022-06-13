13 Haz 2022 - 17:29- Gündem

18 ay uzaltılmasını öngören tezkere TBMM'de!

ABONE OL Google News Sayfamız

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 ay uzaltılmasını öngören tezkere TBMM'de! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Libya'ya asker gönderilmesi için verilen sürenin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tezkerede, Libya'da ateşkesin tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması üzerine, barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında, tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması'nın, 17 Aralık 2015'te, Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığı hatırlatıldı.

Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önünün açılabildiği belirtilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, BM kolaylaştırıcılığında ilgili BMGK kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğini sürdürmektedir. Libya'da 24 Aralık 2021 tarihi için planlanan seçimlerin yapılamaması sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu büyük fedakarlıklarla sahada tesis edilen sükuneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya'nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önemi haizdir."

Söz konusu tezkerede, 2 Ocak 2020'de verilen kararım 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatıldığına dikkati çekilerek, yeni tezkere izninin 2 Temmuz 2022'den itibaren 18 ay daha uzatılması kararlaştırıldı.

13 Haz 2022 - 17:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türksat 5B için geri sayım başladı! mask
Türksat 5B için geri sayım başladı!
Ankara'da sağanak felaket: 1 ölü, 1 kayıp mask
Ankara'da sağanak felaket: 1 ölü, 1 kayıp
Ankara'dan korkutan uyarı! mask
Ankara'dan korkutan uyarı!
Ankaralılar Yarın Başkent Kültür Yolu Rotasında Koşacak... mask
Ankaralılar Yarın Başkent Kültür Yolu Rotasında Koşacak...
Alex'in Acı Günü... mask
Alex'in Acı Günü...
Justin Bieber yüz felci geçirdi mask
Justin Bieber yüz felci geçirdi
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL