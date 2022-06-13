Motorin 30 lira oluyor!

Akaryakıt piyasasında üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha ekleniyor. Benzin ve LPG'den sonra bir zamda motorine geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna 13 Haziran Pazartesi'yi 14 Haziran Salı'ya bağlayacak gece yarısından itibaren geçerli olacak 2,60 lira zam geleceği kaydedildi.

Zamlı tarife ile ortalama litresi yaklaşık 28 liradan satılan motorinin fiyatı 30 TL’yi aşacak. Motorin bugün itibariyle Ankara’da 27,97 TL, İstanbul'da 27,86 TL, Bursa'da 27,94 TL'den satılıyor.