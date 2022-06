Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz'da enflasyon farkları her kesimi rahatlatacak

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında enflasyon farklarıyla milletin her kesimini rahatlatacaklarını söyledi.

İhracatı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel ve ekonomik gelişmelere ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette olduklarını kaydeden Erdoğan, bu tablonun Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürütüldüğünün ispatı olduğunu kaydetti.

Yerli otomobil Togg vurgusu da yapan Erdoğan, "Başarıyı ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var. Togg'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı, yeni yatırım gibi yöntemlerle üretimini yükseltmek isteyenlerin yanında olacağız. Bizim kimsenin şahsı, mezhebiyle bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin istihdamını artırmaktır. Siz yeter ki planınızı, projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları çözeriz. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 bin ihracatçımıza büyük görevler düşüyor. Sizlerin vizyonu, azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar sergileyebiliyoruz" diye konuştu.

HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Öte yandan bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polise saldırmalarının terörist başını öven sloganlar atmalarının provokasyondan öte kalleşlik, namussuzluktur, kanı bozukluk olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Hangi çirkefliği yaparsanız yapın Türkiye terörün her türlüyle mücadelesini zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz her gelişmeye kendi penceresinden bakıyor tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği bu mücadele sayesindedir. Dünyadaki her türlü gerilim bizi de etkiliyor. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık, karşılık almadan bedel ödeyen Türkiye'si değildir. Bir süredir yaşadığımız dalgalanmalara bu anlayışla bakıyoruz" dedi.