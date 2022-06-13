13 Haz 2022 - 17:30- Gündem

Kahreden Haber; Pençe Kilit Operasyonunda 1 Asker Şehit!

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit oldu
Kahreden Haber; Pençe Kilit Operasyonunda 1 Asker Şehit! mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

13 Haz 2022 - 17:30 - Gündem

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