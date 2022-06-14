Futbolcular çifte kupayı Demirel'e takdim ederek kendilerin verdiği destek için teşekkürlerini sundular. Başkan Demirel de bir sezonda iki büyük kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak "Avrupa ve Süper Lig Şampiyonu Ampute Futbol Takımı'mızı bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihi başarının mimarları futbolcularımızı, teknik ekip ve kulüp yöneticilerimizi kutluyorum. İnşallah birlikte daha nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.
14 Haz 2022 - 16:11- Belediyeler
Etimesgut'ta Ampute Futbol Takımı Kupalarını Başkan Demirel'e Takdim Etti...
Sezonu Şampiyonlar Ligi ve Süper lig Şampiyonluğuyla tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın futbolcu, yönetim ve teknik ekibi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.