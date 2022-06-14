Mete Gazoz Trendyol’un Babalar Günü Reklamında...

Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve eski Milli okçu olan babası Metin Gazoz ile kamera karşısına geçtiği reklam filmi, baba olmanın fedakârlıklarla dolu dünyasına dikkat çekiyor.
Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği bu yılki Babalar Günü için özel olarak hazırladığı reklam filmine de taşıdı. Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve babasının kamera karşısına geçtiği reklam filminde çocuklarını yeni ufuklara yönlendiren, onlara yol gösteren ve güven veren babalara minnet duygusu konu ediliyor. Filmde Mete Gazoz’un başarı hikayesinin ardındaki en büyük destekçisinin babası olduğu duygusal bir dille anlatılırken, babalar için en güzel hediyenin, aslında çocuklarının varlığı olduğunun altını çiziliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.