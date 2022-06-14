14 Haz 2022 - 10:37- Gündem G: 14 Haz 2022 - 10:38

HSK'dan Görevde Yükselme Kararları Yayımlandı...

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ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselip 30 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

14 Haz 2022 - 10:37 - Gündem

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