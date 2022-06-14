Ankara Pursaklar'da Sulamada Tasarruf Dönemi

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde su israfını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda spring sulama sistemi döşeme çalışmaları başlattı. Otomatik sulama sistemiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekipleri tarafından park ve bahçelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
‘‘Su tasarrufu sağlamak için parklarda spring sistemine geçiyoruz’’
Her damla suyun kıymetini bildiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Su tasarrufu sağlamak için parklarda spring sistemine geçiyoruz. Spring sulama sistemi ile birlikte bir yandan suyun verimli kullanımı, bir yandan da tankerlerin yakıtları ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf edeceğiz. Bunun yanı sıra bu uygulama ile ağaç ve bitkiler, ihtiyaç duyduğu suyu daha etkin ve verimli şekilde alabilecek. Yeni sistemimizi, tüm yeşil alan ve parklarımızda faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.