14 Haz 2022 - 10:57- Belediyeler G: 14 Haz 2022 - 10:58

Ankara Pursaklar'da Sulamada Tasarruf Dönemi

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Pursaklar Belediyesi, yeşil alanlarda suyu daha verimli kullanma ve suda israfı önlemek adına spring sulama sistemine geçiyor.
Ankara Pursaklar'da Sulamada Tasarruf Dönemi mask
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Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde su israfını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda spring sulama sistemi döşeme çalışmaları başlattı. Otomatik sulama sistemiyle sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekipleri tarafından park ve bahçelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 

‘‘Su tasarrufu sağlamak için parklarda spring sistemine geçiyoruz’’

Her damla suyun kıymetini bildiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Su tasarrufu sağlamak için parklarda spring sistemine geçiyoruz. Spring sulama sistemi ile birlikte bir yandan suyun verimli kullanımı, bir yandan da tankerlerin yakıtları ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf edeceğiz. Bunun yanı sıra bu uygulama ile ağaç ve bitkiler, ihtiyaç duyduğu suyu daha etkin ve verimli şekilde alabilecek. Yeni sistemimizi, tüm yeşil alan ve parklarımızda faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

14 Haz 2022 - 10:57 - Belediyeler

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