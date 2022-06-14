Keçiören'de Sanal Alemde Sünnet...

Keçiören’deki özel bir hastanede modern cerrahi sistemle sürdürülen sünnet etkinliğini sanal gerçeklik filmleriyle çocuklar için cezbedici hale getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor.
Bunu en aza indirmek için ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği cerrahi işlemlerin sonunda her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz.” dedi.
SERVİS HİZMETİ
Keçiören Belediyesi sünnet sırası gelen çocuklar için ailelere servis hizmeti de veriyor. Servisten faydalanmak isteyen aileler çocuklarının sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte mahalle muhtarlıklarının önünden hareket eden servislerle hastaneye ulaşabiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.