14 Haz 2022 - 16:13- Belediyeler

Keçiören'de Sanal Alemde Sünnet...

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Keçiören Belediyesi tarafından 1700 çocuk için ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile film izleme imkânı sunuluyor. Böylece sünnet işlemleri sırasında sanal gerçeklik filmi izleme imkânı bulan çocuklar keyifli bir ana tanıklık etmiş oluyor.
Keçiören'de Sanal Alemde Sünnet... mask
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Keçiören’deki özel bir hastanede modern cerrahi sistemle sürdürülen sünnet etkinliğini sanal gerçeklik filmleriyle çocuklar için cezbedici hale getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor.

Bunu en aza indirmek için ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği cerrahi işlemlerin sonunda her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz.” dedi.

SERVİS HİZMETİ

Keçiören Belediyesi sünnet sırası gelen çocuklar için ailelere servis hizmeti de veriyor. Servisten faydalanmak isteyen aileler çocuklarının sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte mahalle muhtarlıklarının önünden hareket eden servislerle hastaneye ulaşabiliyor.​

14 Haz 2022 - 16:13 - Belediyeler

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