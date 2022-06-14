Ankara Valiliği kuvvetli yağışlara karşı uyardı!

Ankara Valiliği, kentte birkaç gündür süren kuvvetli yağışların bugün de devam edeceğine dair bir uyarı yayımladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.