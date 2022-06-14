Mamak'ın Çehresi Şehirleşme Projeleriyle Değişiyor...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Mamak’ımıza her geldiğimiz de bir sevinçle geliyoruz. Mamak için yapılması gereken işleri hızlı bir biçimde yapmak ve sizleri Mamaklı hemşehrilerimizi sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle hakkettiği yaşama kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise ”Gecekonduların yoğun olduğu 20 yıl öncesindeki Mamak ile şimdiki Mamak’ı karşılaştırdığımız da, Mamak herkesin gıpta ile baktığı bir şehir haline geldi… TOKİ ile birlikte her gelir düzeyindeki vatandaşımız için ev sahibi olmak erişilebilir ve ulaşılabilir olmuştur. Buradan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve verdiği katkılar için çok değerli Bakanımız Murat Kurum’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” dedi.

81 ili kapsayan proje ağustos ayında paylaşılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir müjdeyi de paylaştı. Ağustos ayında açıklanmak üzere 81 ili kapsayan sosyal konutlarla ilgili bir proje hazırladıklarını dile getiren Kurum, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Kurum, "Arsaları vereceğiz ki evi olmayan vatandaşlarımız uzun vadede bu arsaları temin etmek suretiyle inşallah evlerini yapacaklar. Evlerin yapım sürecine de desteği bakanlığımız vermeye devam edecek" dedi.

Yuvalarına Kavuşan Aileler Mutluydu

238 aile, kura çekimiyle evlerini seçti. Her birinin yüzünde aynı heyecan ve mutluluk vardı. Heyecanlarına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ortak oldu.