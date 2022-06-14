MHP Lideri Bahçeli'den Polise Yumruk Atan Vekile Ağır Sözler!

ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu İstanbul Kadıköy’deki eylemde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'nden Saliha Aydeniz’e ait olduğu iddia edilen görüntülerde yürüyüşü engellemeye çalışan polise tokat atılmasına da değindi.

“İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz, bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz.” dedi.

"Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır" diyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi bu uğurda atılacak her adıma sonuna kadar destek olacaktır. HDP’nin kapatılması Anayasa Mahkemesi’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir" dedi.

Bahçeli, bu olaya sessiz kalmakla suçladığı CHP için de “Kılıçdaroğlu’nun, ‘CHP eski CHP değildir’ açıklaması boş yere söylenmemiştir. Eski CHP, yerini yenisine değil, Kandil’in ve zalimlerin kontrolüne resmen girmiş, iradesi zincire vurulmuş CHP yönetimine zoraki şekilde devretmiştir.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için aynı zamanda “CHP Genel Başkanı’nın Alevi İslam inancına sahip olması onun için bir kayıp, bir handikap, utanacağı veya mahcubiyet duyacağı bir özelliği değildir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves ve tevessül edenler fitnenin çıbanbaşlarıdır” diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını da tebrik etti.

Bahçeli, hafta sonunda Ankara’da İstanbul’da yoğun yağışın yol açtığı sorunlara ve can kayıplara da dikkati çekerek, belediyeleri suçladı ve hükümetin açığı kapattığını öne sürdü. “Hem Ankara, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sel taşkınlarını, doğan mağduriyetleri acınası bir acziyetle ve sanki vurgun yemişçesine seyretmiştir" diyen Bahçeli, "Risk ve tehlikeleri öngörememiş, farklı senaryolara göre hazırlığını yapamamış belediye yönetimlerinin tek sığınağı temelsiz bahanelerdir. Hükümet, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin boşluğunu gecikmeksizin doldurmuş, bu kapsamda seferberlik ruhuyla aşırı yağışların müessif sonuçlarına çok şükür müdahale etmiştir" diye konuştu.