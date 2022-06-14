14 Haz 2022 - 22:39- Spor

Sesi görenler yarı finalde!

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İtalya’nın Pescara kentinde devam eden IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden milliler gruptaki 4. maçında ev sahibi İtalya’yı 1-0 yenerek 9 puanla yarı finale çıkmayı başardı.
Sesi görenler yarı finalde! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Gruptaki dördüncü maçına çıkan ay-yıldızlılar, ev sahibi İtalya’yı Celal Çoban’ın golüyle 1-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.

Milliler, bu galibiyet ile 9 puana ulaşarak grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonucun ardından milliler, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Yarı Final’e kalmayı başardı.

Şampiyona için kafile ile birlikte İtalya’da bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Gruptan çıkarak ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzde deneyimli ve güçlü bir ekip var. Şampiyonluğa odaklanan ve inanan takımımıza güvenimiz tam. İngiltere maçının ardından adımızı finale yazdırarak şampiyonluk kupasına uzanmayı hedefliyoruz” dedi.

Şampiyonada yarı finale milliler, A Grubu’nu lider olarak tamamlayan İngiltere ile 15 Haziran’da karşılaşacak.

14 Haz 2022 - 22:39 - Spor

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