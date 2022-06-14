Sesi görenler yarı finalde!

İSTANBUL (İGFA) - Gruptaki dördüncü maçına çıkan ay-yıldızlılar, ev sahibi İtalya’yı Celal Çoban’ın golüyle 1-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.
Milliler, bu galibiyet ile 9 puana ulaşarak grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonucun ardından milliler, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Yarı Final’e kalmayı başardı.
Şampiyona için kafile ile birlikte İtalya’da bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Gruptan çıkarak ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Önümüzde deneyimli ve güçlü bir ekip var. Şampiyonluğa odaklanan ve inanan takımımıza güvenimiz tam. İngiltere maçının ardından adımızı finale yazdırarak şampiyonluk kupasına uzanmayı hedefliyoruz” dedi.
Şampiyonada yarı finale milliler, A Grubu’nu lider olarak tamamlayan İngiltere ile 15 Haziran’da karşılaşacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.