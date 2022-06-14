14 Haz 2022 - 22:39- Gündem

Bakan Özer duyurdu! Okul kütüphaneleri yaz boyunca açık olacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa tüm Türkiye'de yaz tatili boyunca okul kütüphanelerinin açık olacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA)
Bakan Özer duyurdu! Okul kütüphaneleri yaz boyunca açık olacak mask
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa tüm Türkiye'de yaz tatili boyunca okul kütüphanelerinin açık olacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de yaşayan insan hazinelerinin okullarla buluşturulacağını ve gençlerle temas etmesinin sağlanacağını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kütüphaneler ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

17 Haziran sonrasında kütüphanelerin açık olacağını açıklayan Bakan Özer, öğrencileri yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmayacaklarını belirterek, "Dört yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim yaz okulu, sanat yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu. Ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de gittikleri illerde bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler. Bugün tekrar tüm kamuoyuyla da paylaşmak isterim ki 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık olacak ve öğrencilerimiz 81 ilde 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler" diye konuştu.

Daha sonra Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihçi bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılımıyla 22 bin 450 kitaplı Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, sürece emek veren herkese teşekkür etti.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Vefa Lisesinin büyük bir okul ve büyük bir müessese olduğunu, birçok önemli ismin de bu okuldan mezun olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, İlber Ortaylı ve beraberindekiler; kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Özer ve beraberindekiler, daha sonra kütüphaneyi gezdi.

14 Haz 2022 - 22:39 - Gündem

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