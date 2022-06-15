15 Haz 2022 - 09:51- Belediyeler G: 15 Haz 2022 - 09:52

Altındağlı Anneler Mezun Oldu...

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Altındağlı anneler yıl boyunca süren çevrimiçi eğitim maratonunu tamamladı. Kısa adı AÇEV olan "Anne Çocuk Eğitim Vakfı" ile imzalanan protokol doğrultusunda, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla, Altındağlı annelere çevrimiçi eğitim programı düzenlendi. "Anne Buluşmaları" adlı programa katılan 28 Altındağlı kadın, programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
Altındağlı Anneler Mezun Oldu... mask
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Altındağlı anneler mezun oldu. AÇEV ile birlikte düzenlenen çevrimiçi " Anne Buluşmaları" Altındağlı anneleri bir araya getirdi. Programa katılan Altındağlı anneler katılım belgesi almaya hak kazandı. Eğitim programına katılan tüm anneleri tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "3-6 yaş arası çocuğu olan Altındağlı annelerin oluşturduğu 2 grupla çevrimiçi eğitimler gerçekleştirildi.

Haftada 1 gün, 1 saat süren ve 12 hafta boyunca devam eden eğitim programına anneler büyük ilgi gösterdi. Annelerimizin gösterdikleri ilgi ve hiç aksatmadan katılmaları, gelecek nesiller adına çok sevindirici... Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan annelerin, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.

"İYİ Kİ KATILMIŞIM…"

Çocuklarına daha bilinçli bir şekilde annelik yapabilmek için AÇEV'in eğitim programına katıldığını söyleyen Yasemin Eroğlu, eğitim programını başarıyla tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Eroğlu "Projeye katılmadan önce okuma yazmada zorlandığım için çok fazla çekincelerim vardı. Fakat hocalarımız bu konuda bana çok yardımcı oldu. İyi ki katılmışım…

Çocuğumla doğru vakit geçirebilmeyi tam olarak bilmiyordum. Ona karşı sabrım çok yoktu. Fakat bu eğitim sayesinde ona nasıl yaklaşacağımı öğrendim. Şimdi onunla doğru vakit geçirmek için ne yapacağımı biliyorum. Bana çok faydası oldu. Bize bu güzel imkânı sunan belediyemize, başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ANNELER BİLİNÇLENDİ AÇEV

gönüllü eğitimcileri tarafından verilen eğitim seminerlerinde, katılımcıların, annelik tutum ve davranışlarının geliştirilerek çocuklarıyla daha çok vakit geçirmeleri, sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilenmeleri ve destekleyici roller üstlenmeleri bekleniyor. Annelere ayrıca; annenin çocuk için rolü ve önemi, aile tutumları, çocuğu dinleme ve kendini ifade etme,  olumlu davranışı geliştirme, olumsuz davranışı değiştirme, empati, çatışma çözme ve öfke yönetimi, sorumluluk kazandırma, sosyal ve duygusal gelişim, bedensel ve zihinsel gelişim, çocuklarla zaman geçirmek ve oyun gibi konularda bilgiler verildi. Verilen eğitimlerde, her çocuğun gelişiminin desteklendiği bir ortamda büyümeyi hak ettiği önemle vurgulandı.

15 Haz 2022 - 09:51 - Belediyeler

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