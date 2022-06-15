15 Haz 2022 - 21:50- Belediyeler G: 15 Haz 2022 - 21:51

Etimesgut Belediyesi Kara Harp Okuluyla Eğitim İş Birliği İmzalandı...

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Etimesgut Belediyesi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu ile eğitim işbirliği mutabakatı imzalandı. Mutabakatla, subay adayları için düzenlenecek eğitim ve kültür faaliyetlerine belediyenin Türk Tarih Müzesi ve Parkı ev sahipliği yapacak.
Etimesgut Belediyesi Kara Harp Okuluyla Eğitim İş Birliği İmzalandı... mask
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Okul binasında gerçekleştirilen törende mutakabat metnini Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız imza attı. Demirel, Her zaman gurur duyduğumuz kahraman subaylarımızı yetiştiren Kara Harp Okulumuz'la böyle bir işbirliği yapmaktan mutluyuz.

Okulumuz, Türk Tarih Müzesi ve Parkımızı eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında daha aktif olarak kullanacaklar. Sayın Dekanımıza yakın iş birliği ve gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.

Demirel müzede Türk tarihini her yönüyle anlattıklarını kaydeden Demirel, "Şanlı ordumuzun her bin neferinin müzemizi ziyaret etmesinden, müzemizin imkanlarından en üst düzeyde yararlanmasından büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.

15 Haz 2022 - 21:50 - Belediyeler

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