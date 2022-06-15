Etimesgut Belediyesi Kara Harp Okuluyla Eğitim İş Birliği İmzalandı...

Okul binasında gerçekleştirilen törende mutakabat metnini Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız imza attı. Demirel, Her zaman gurur duyduğumuz kahraman subaylarımızı yetiştiren Kara Harp Okulumuz'la böyle bir işbirliği yapmaktan mutluyuz.
Okulumuz, Türk Tarih Müzesi ve Parkımızı eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında daha aktif olarak kullanacaklar. Sayın Dekanımıza yakın iş birliği ve gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.
Demirel müzede Türk tarihini her yönüyle anlattıklarını kaydeden Demirel, "Şanlı ordumuzun her bin neferinin müzemizi ziyaret etmesinden, müzemizin imkanlarından en üst düzeyde yararlanmasından büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.