15 Haz 2022 - 21:52- Belediyeler

Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı...

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Çankaya Belediyesi kreşlerine başvurular sonuçlandı. Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen çocuklar, 2022-2023 döneminde Çankaya kreşlerinde eğitim alacak.
Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı... mask
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Kendi alanında bir marka haline gelen Çankaya Belediyesi kreşlerinde 2022-2023 döneminde eğitim alacak çocuklar, noter tarafından yapılan kurayla belirlendi. Çağdaş, kaliteli eğitimi ve uygun ücreti ile vatandaşların tercih ettiği ve Başkent’te adeta bir markaya dönüşen Çankaya Belediyesi kreşlerine bu yıl da başvurular yoğun oldu. Çocuklarının güvenilir ellerde iyi eğitim almasını isteyen anne-babalar önümüzdeki eğitim öğretim yılında kreşlerden yararlanabilmek için müracaat etti.  

12 kreşiyle yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en büyük kreş hizmetini veren yerel yönetimi unvanına sahip Çankaya Belediyesinin yeni dönem kayıtları noter huzurunda belirlendi.

ÖĞRENCİLER NOTER KURASI İLE BELİRLENDİ

Kontenjanın çok üstünde müracaat olması nedeniyle haksızlık olmasının önüne geçmek için kayıt yaptırma hakkı her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda belirlendi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde kreş başvurusu yapan ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen noter kurasında 400 minik öğrenci eğitim almaya hak kazandı.  

2022-2023 dönemi için Çankaya kreşlerine kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar kayıtlarını, 20 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yaptırabilecek. Kreşlerde, 2019 doğumlu çocuklar 5 Eylül’de, üst yaş grupları ise 9 Eylül’de eğitime başlayacak.  

15 Haz 2022 - 21:52 - Belediyeler

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