Kahramankazan'da Yemekler Soğumadan Vatandaşa Gidiyor...

Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda ve en kaliteli malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler, sıcak şekilde vatandaşların ayağına kadar götürülerek ikram ediliyor.Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara yönelik verdiği ücretsiz sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Belediye bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor. Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor.

Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.“Büyük bir aileyiz” Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptıkları sıcak yemek servisi hizmetinin düzenli olarak sürdüğünü söyledi. Kahramankazan’da sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma içinde yaşadıklarını söyleyen Oğuz, 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşerilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.