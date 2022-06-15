Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi! Üniversite öğrencilerine af geliyor...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının hemen başında tüm gençlere müjde veren Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyoruz. Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

NATO VETOSU

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda terörle mücadelede net somut adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Yunansitan üzerinden Türkiye'ye karşı oynayan oyunun farkında olduklarını belirterek, "Yunanistan bu kafayla figüranlıktan öte geçemeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, daha önce çeşitli kez farklı ortamlarda vurguladığı, "Ya adaylığını ya da adayını açıkla" çağrısını yineledi.

2023 seçimleri için geri sayımın sürdüğünü ifade eden Erdoğan, seçim takvimin kendi mecrasında ilerlediğini kaydetti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

DBP’li vekilin polise yumruk atması olayını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yumruk atan DBP’li Aydeniz'in dosyasının çok kabarık olduğunu belirterek, "Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

