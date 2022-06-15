Bebek Kütüphanesinde Miniklerinin Mezuniyet Heyecanı...

İngilizceden müziğe, akıl oyunlarından spora kadar birçok eğitimin yer aldığı Bebek Kütüphanesi’nde minik öğrenciler yılsonu heyecanı yaşadı. Öğrenciler bir yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri görücüye çıkardı. Kendilerini izlemeye gelenlere bir de gösteri düzenleyen öğrenciler kabiliyetleriyle büyük beğeni topladı.

Törenin ardından manevi değerler eğitimini başarıyla tamamlayan minik öğrenciler diploma ve madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan aldılar. Başkan Amca’ları ilk mezuniyetlerini yaşayan çocuklara bir de oyuncak hediye etti.

Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu’nun da katıldığı programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Geleceğimizin, ülkemizin teminatı siz gençlersiniz. İnşallah sizler ülkemizi daha da yükseğe çıkaracaksınız. İlim yolunda sevgiyle büyüyen çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Programın ardından çocuklar ve aileleri Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.