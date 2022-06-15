15 Haz 2022 - 13:58- Belediyeler G: 15 Haz 2022 - 13:59

Bebek Kütüphanesinde Miniklerinin Mezuniyet Heyecanı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde mezuniyet sevinci vardı. Bebek Kütüphanesi’nin minik öğrencileri manevi değerler eğitimini başarıyla tamamlayarak diplomalarını aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan eğitim hayatlarının ilk diplomasını alan çocuklara hediyeler vererek onları tebrik etti.
Bebek Kütüphanesinde Miniklerinin Mezuniyet Heyecanı... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İngilizceden müziğe, akıl oyunlarından spora kadar birçok eğitimin yer aldığı Bebek Kütüphanesi’nde minik öğrenciler yılsonu heyecanı yaşadı. Öğrenciler bir yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri görücüye çıkardı. Kendilerini izlemeye gelenlere bir de gösteri düzenleyen öğrenciler kabiliyetleriyle büyük beğeni topladı.

Törenin ardından manevi değerler eğitimini başarıyla tamamlayan minik öğrenciler diploma ve madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan aldılar. Başkan Amca’ları ilk mezuniyetlerini yaşayan çocuklara bir de oyuncak hediye etti.

Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu’nun da katıldığı programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Geleceğimizin, ülkemizin teminatı siz gençlersiniz. İnşallah sizler ülkemizi daha da yükseğe çıkaracaksınız. İlim yolunda sevgiyle büyüyen çocuklarımızı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Programın ardından çocuklar ve aileleri Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

15 Haz 2022 - 13:58 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan'da Yemekler Soğumadan Vatandaşa Gidiyor... mask
Kahramankazan'da Yemekler Soğumadan Vatandaşa Gidiyor...
Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı... mask
Çankaya Belediyesi Kreş Başvuruları Sonuçlandı...
Pursaklar’da Sokaklar Estetik Görünüme Kavuşuyor... mask
Pursaklar’da Sokaklar Estetik Görünüme Kavuşuyor...
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazarların Nabzını Tutuyor... mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Pazarların Nabzını Tutuyor...
Etimesgut Belediyesi Kara Harp Okuluyla Eğitim İş Birliği İmzalandı... mask
Etimesgut Belediyesi Kara Harp Okuluyla Eğitim İş Birliği İmzalandı...
Ankara Keçiören’e Yeni Cemevi... mask
Ankara Keçiören’e Yeni Cemevi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL