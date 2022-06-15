Gölbaşılı Çocuklar Sinemada Buluştu…

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilköğretim okullarında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere sürpriz yapan Başkan Şimşek, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği organizasyonla öğrencilere karne hediyesi verdi. ”Sinema etkinliği ile çocuklarımıza bir karne hediyesi vermek istedik. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir.
Bunun bilinci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Türk gencine yakışır bir şekilde yetişen Gölbaşılı çocuklarımızın her daim yanındayız” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gençler için düzenleyecekleri etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Kültürel ve sosyal faaliyetlere verdikleri değer kapsamında bugüne kadar çocuklara, gençlere ve kadınlara özel birçok etkinlik düzenlediklerinin de altını çizen Başkan Ramazan Şimşek ”Daha önce 1000 Gölbaşılı kadınımızı Kapadokya’ya götürdük, Şanlıurfa gezisi ile ise 600 Gölbaşılı kadınımızın Peygamberler şehrini ziyaret etmelerine vesile olduk ve bu etkinliklerde çok güzel geri dönüşler aldık.
Kadınlarımız için sinema etkinlikleri düzenledik. Bundan sonra da böyle kültürel ve sosyal etkinliklere devam edeceğiz” dedi. Sinemada oldukça keyifli vakit geçiren minikler Başkan Şimşek’e böyle bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkürlerini iletti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.