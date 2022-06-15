Keçiören Deniz Dünyası’nın Yeni Üyeleri Minik Vatozlar...

Deniz ve okyanuslardaki gizemli yaşamı görmek isteyen sualtı meraklılarını Deniz Dünyası’na davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Minik vatozları görmek isteyenler tüm vatandaşlarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz. Tesisimizde yürüttüğümüz yenileme çalışmasıyla buradaki yaşam kapasitesini artırdık.

Balıklarımız ve diğer sualtı canlılarımız doğum yaptıkça ‘Deniz Dünyası Ailesi’ de büyümeye devam ediyor. Çocuklarımız ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelerimiz tesisimizden ücretsiz faydalanıyor.” dedi.

VATOZ NEDİR?

Vatoz, kıkırdaklı balık grubunda yer alan bir türdür. Doğal yaşam alanı Güney Amerika'dır. Dikkat çeken renk ve görünümüyle ilgileri üzerine toplayan bu balık türü hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilmektedir. Yassı bir gövdeye sahip vatozların kuyrukları ise uzun ve ince bir yapıdadır.​