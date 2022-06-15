15 Haz 2022 - 15:24- Magazin G: 15 Haz 2022 - 15:25

Zeynep Bastık 'Red'lendi...

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Vodafone Red’in yeni reklam yüzü oldu. İSTANBUL (İGFA) Vodafone Red, yeni dönem reklamları için sevilen şarkıcı Zeynep Bastık ile el sıkıştı.
Zeynep Bastık 'Red'lendi... mask
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Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasını sevenleriyle paylaşacak olan Zeynep Bastık, televizyon reklamının yanı sıra radyo, açıkhava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi diğer tüm kampanya çalışmalarında da yer alacak.

15 Haz 2022 - 15:24 - Magazin

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