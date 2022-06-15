Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi başladı!

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe, 2022-23 sezonun ilk antrenmanını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda yeni transfer Lincoln Henrique de yer aldı.

Salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan oyuncular ardından 2 gruba ayrılıp, YoYo testinden geçtiler. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman sahada 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan futbolcularla antrenman öncesinde bir tanışma toplantısı gerçekleştiren Jesus, "İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” diyerek oyuncuları motive ederken, deneyimli çalıştırıcı hem fiziksel

hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.