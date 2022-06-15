15 Haz 2022 - 22:43- Gündem G: 15 Haz 2022 - 22:44

Disney Plus'tan rengarenk gece!

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The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, Türkiye’de yayına başlamasını 14 Haziran Salı akşamı Tersane İstanbul’da düzenlediği büyük bir lansman partisiyle kutladı.
Disney Plus'tan rengarenk gece! mask
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Dünyada eğlence sektörünün lider ve en köklü markalarından The Walt Disney Company’nin dijital yayın platfomu Disney+, Türkiye’de izleyicilerle buluşmasını yıllarca hafızalardan çıkmayacak görkemli bir geceyle kutladı. 14 Haziran Salı akşamı Tersane İstanbul’da gerçekleşen lansman partisinde tüm konukları Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve diğer içeriklerin dünyasından izler taşıyan büyülü bir dünya karşıladı.

Geceye katılanlar arasında geçtiğimiz günlerde Disney+ yetenek yüzleri olarak açıklanan Aslı Enver, Burak Deniz, Cansu Dere, Demet Özdemir, Eda Ece, Engin Akyürek, Halit Ergenç, Hande Erçel, Pınar Bulut, Pınar Deniz ve Zeynep Günay Tan yer aldı. Davete aynı zamanda Disney+’ın şu ana kadar açıklanan yerli orijinal yapımlarında rol alacağı duyurulan Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, İbrahim Selim, İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Leyla Tanlar, Ebru Özkan gibi ünlü oyuncular katılırken, medya dünyasından da birçok önde gelen isim davetliler arasındaydı.

Çağla Şıkel’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte The Walt Disney Company Genel Müdürü Cenk Soner, tüm misafirleri bu büyülü dünyaya davet etti. Gecede İstanbul Film Müzikleri Orkestrası İFMO; Disney film müziklerinden derledikleri, düzenlemesi Esin Aydıngöz tarafından yapılan çok özel bir seçki ile Kerem Esemen şefliğinde unutulmaz bir dinleti sundu.

DISNEY+ MARKA YÜZÜ TARKAN…

Gecenin en büyük sürprizi ise, Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın uzun bir aranın ardından bu özel etkinlikte sahne alması ve DISNEY+’ın marka yüzü olduğunu açıklaması oldu.
Muhteşem sahne performansıyla yaklaşık 1500 kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Tarkan, en sevilen şarkılarını tüm misafirlerle birlikte söyledi.

Megastarın şu sözleri tüm davetliler tarafından uzun süre alkış aldı; “Disney+‘ın Türkiye’de yayın hayatına başladığı bu özel günde burada olmak, sahne almak çok güzel. Bir Disney fanı olarak bu günün heyecanını paylaşmak, Disney ailesinin bir parçası olmak mutluluk verici ve onurlandırıcı benim için. Hissediyorum ki iş birliğimizle çok güzel projelere imza atacağız. Bu arada benim yaklaşık 3 yıl aradan sonraki ilk İstanbul konserim bu. İstanbul’da yeniden sahnede olmak harika. Çok özlemişim.”

15 Haz 2022 - 22:43 - Gündem

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