'Ülkemde Renkler' sergisi TBMM'de açıldı!

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, serginin açılışında yaptığı konuşmada, siyaseti sanat paydasında buluşturan Tören Salonu'nun, yine özel bir sergiye ev sahipliği yaptığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, sanata, sanatçıya kıymet veren ve daima destekleyen Meclis'in yüzlerce sanatçıya hem sanatını icra etme hem de sergileme imkanı verdiğine işaret ederek, "Milli iradeyi temsil etme mazhariyetine erişen sanatçılarımızın eserlerini milletimize ait bu mekanlarda sergilemekten ayrıca mutluluk duyduk. Sanatı ve sanatçıyı himaye eden Meclisimiz bugün de Sayın Milletvekilimizin 44 yağlı boya tablosunun yer aldığı 7. kişisel sergisine ev sahipliği yapacak." dedi.

İnsanların, toplumsal ve sosyal varlıklar olarak her zaman duygu ve düşüncelerini aktarmak için yeni yeni yollar geliştirdiğini belirten Şentop, bu yollardan en güzeli, belki de en eskisinin resim olduğunu anlattı.

Şentop, resmin, duygu ve düşüncelerin görünmesine vesile olan ifade biçimi olduğunu, harflerin yerini renkler ve çizgilerin aldığını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu topraklarında bulunan Göbeklitepe'de, yaklaşık 12 bin yıl önce sütunların üzerine resmedilen motiflerin bütün dünyanın büyük ilgisiyle karşılaştığına dikkati çekti.

Daha sonra Şentop, beraberindekilerle sergiyi gezerek, tabloları inceledi, anı defterini imzaladı. Öztürk, TBMM Başkanı Şentop'a günün anısına yağlı boya tablosunu hediye etti.

Sergi, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.