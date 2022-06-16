Dişlerinizi Ne Sıklıkla Beyazlatmalısınız?

Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizde, hekiminiz daha iyi bakım için önerilerini, tedavi ihtiyaçlarını ve ağız hijyeni eğitimini sizinle paylaşacaktır. Böylelikle hem beyaz hem de sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.
Diş beyazlatmadan sonra beyazlatmanın ömrünü uzatmak için yapmanız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir açıkladı.
1-Sigara içiyorsanız daha az sayıda içmeniz beyazlatmanın ömrünü uzatacaktır.
2-Renklendirci yiyecek ve içeceklerden diş beyazlatma sonrasındaki 2-4 gün uzak durun
3-Dişleriniz düzenli fırçalamayı ihmal etmeyin.
4-Diş arası çürükleri ve diş aralarından başlayan lekelenmelerin oluşmasını geciktirmek için diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin
5-Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizi ertelemeyin.
6-Normal diş macununuz dışında haftada bir kez beyazlatıcılı diş macunu kullanabilirsiniz.
Diş beyazlatma, özgüveninizi artırmanın ve gülümsemenizi gerçekten göstermenin harika bir yoludur. Birçok farklı türde diş beyazlatma yöntemi olsa da, hangisinin sizin için uygun olduğunu diş hekiminiz size söyleyecektir.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.