Dişlerinizi Ne Sıklıkla Beyazlatmalısınız?

Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizde, hekiminiz daha iyi bakım için önerilerini, tedavi ihtiyaçlarını ve ağız hijyeni eğitimini sizinle paylaşacaktır. Böylelikle hem beyaz hem de sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Diş beyazlatmadan sonra beyazlatmanın ömrünü uzatmak için yapmanız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir açıkladı.

1-Sigara içiyorsanız daha az sayıda içmeniz beyazlatmanın ömrünü uzatacaktır.

2-Renklendirci yiyecek ve içeceklerden diş beyazlatma sonrasındaki 2-4 gün uzak durun

3-Dişleriniz düzenli fırçalamayı ihmal etmeyin.

4-Diş arası çürükleri ve diş aralarından başlayan lekelenmelerin oluşmasını geciktirmek için diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin

5-Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizi ertelemeyin.

6-Normal diş macununuz dışında haftada bir kez beyazlatıcılı diş macunu kullanabilirsiniz.

Diş beyazlatma, özgüveninizi artırmanın ve gülümsemenizi gerçekten göstermenin harika bir yoludur. Birçok farklı türde diş beyazlatma yöntemi olsa da, hangisinin sizin için uygun olduğunu diş hekiminiz size söyleyecektir.