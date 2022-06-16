16 Haz 2022 - 22:17- Sağlık

Dişlerinizi Ne Sıklıkla Beyazlatmalısınız?

ABONE OL Google News Sayfamız

Profesyonel diş beyazlatma, yıllarca süren lekeleri ve sararmaları gidermek için mükemmel bir seçenektir. Fakat işlem sonrasında dişlerinize iyi bakmayı ihmal etmemelisiniz.

Dişlerinizi Ne Sıklıkla Beyazlatmalısınız? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizde, hekiminiz daha iyi bakım için önerilerini, tedavi ihtiyaçlarını ve ağız hijyeni eğitimini sizinle paylaşacaktır. Böylelikle hem beyaz hem de sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Diş beyazlatmadan sonra beyazlatmanın ömrünü uzatmak için yapmanız gerekenleri Diş Hekimi Pertev Kökdemir açıkladı.

1-Sigara içiyorsanız daha az sayıda içmeniz beyazlatmanın ömrünü uzatacaktır.

2-Renklendirci yiyecek ve içeceklerden diş beyazlatma sonrasındaki 2-4 gün uzak durun

3-Dişleriniz düzenli fırçalamayı ihmal etmeyin.

4-Diş arası çürükleri ve diş aralarından başlayan lekelenmelerin oluşmasını geciktirmek için diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin

5-Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizi ertelemeyin.

6-Normal diş macununuz dışında haftada bir kez beyazlatıcılı diş macunu kullanabilirsiniz.

Diş beyazlatma, özgüveninizi artırmanın ve gülümsemenizi gerçekten göstermenin harika bir yoludur. Birçok farklı türde diş beyazlatma yöntemi olsa da, hangisinin sizin için uygun olduğunu diş hekiminiz size söyleyecektir.

16 Haz 2022 - 22:17 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Önemli Dönem Doğum Sonrası...Doğumdan Sonraki 6-12 Haftalık Dönem Tüm Aile İçin Önemli! mask
En Önemli Dönem Doğum Sonrası...Doğumdan Sonraki 6-12 Haftalık Dönem Tüm Aile İçin Önemli!
Depresyon Nedir? Depresyona Yol Açan Faktörler Nelerdir? Tedavisi Nasıldır? mask
Depresyon Nedir? Depresyona Yol Açan Faktörler Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?
Selülit Nedir? Nedenleri Neler? Kadınlar da Selülit Problemine Dikkat ! mask
Selülit Nedir? Nedenleri Neler? Kadınlar da Selülit Problemine Dikkat !
Sindirim Sistemi Kanseri Dikkat! Tümör ve Poliplere ‘Ameliyatsız’ Tedavi! Bu Yöntem İyileşme Süresini Hızlandırıyor! mask
Sindirim Sistemi Kanseri Dikkat! Tümör ve Poliplere ‘Ameliyatsız’ Tedavi! Bu Yöntem İyileşme Süresini Hızlandırıyor!
Güzel Bir Cilt İçin Neler Yapmalı? İşte Cildinizi Her Zamankinden Daha İyi Gösterecek 8 İpucu! mask
Güzel Bir Cilt İçin Neler Yapmalı? İşte Cildinizi Her Zamankinden Daha İyi Gösterecek 8 İpucu!
Baş-Boyun Kanserlerinin En Önemli Sorumlusu Tütün! 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü... mask
Baş-Boyun Kanserlerinin En Önemli Sorumlusu Tütün! 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL