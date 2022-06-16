16 Haz 2022 - 22:19- Belediyeler

Emine Erdoğan Altındağlı Kadınlarla...

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Altındağlı kadınlar gurur dolu bir gün yaşadı. Altındağlı kadınların 1 yıllık emeği görücüye çıktı. Altındağlı kadınların sevincine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da ortak oldu.
Emine Erdoğan Altındağlı Kadınlarla... mask
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Altındağlı kadınlar eğitim ve öğretim dönemini rengarenk bir sergiyle tamamladı. Altındağlı kadınlar, yıl boyunca Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde ürettikleri eserleri yılsonu sergisinde beğeniye sundu. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Emine Erdoğan da Altındağlı kadınları yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı serginin açılış törenine, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekili Selva Çam, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da katıldı. Sergi 26 Haziran tarihine kadar açık kalacak. 

“KADIN EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ..."

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye olan binlerce kadın için artık emeklerin karşılığını alma zamanı olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor.

Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli... Ben bir yıl boyunca verilen emekler sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği Ulucanlar'daki dev sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu özel günde bizleri yalnızbırakmayan Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

16 Haz 2022 - 22:19 - Belediyeler

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