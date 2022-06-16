16 Haz 2022 - 22:19- Belediyeler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a Teşekkür...

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Sincan’da bir yandan Abdülhamid Han Hafızlık Kuran Kursu açılışı bir yandan da hafız olan öğrencilerin icazet heyecanı yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımlarıyla gerçekleşen törenlerde ev sahipliğini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptı. Ali Erbaş, Başkan Ercan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a Teşekkür... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Sincan’da inşa edilen Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 110 hafızın icazet merasimlerine de katıldı.

Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu açıldı

Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışında konuşan Başkan Murat Ercan hafızlık kursunun hayırlara vesile olmasını temenni ederken Ali Erbaş da dualar etti. Erbaş “ Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun, nice hizmetler, hayırlar yapmasını nasip eylesin diyorum” dedi.

Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından Kur’an kursunu gezerek incelemelerde bulundu.110 Hafızın icazet heyecanı

Sincan Müftülüğü tarafından Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi programında da büyük bir heyecan yaşandı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 110 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının da bulunduğu tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende hafızlığın önemini anlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini söyleyen -Erbaş, hizmetlerin en büyüğünün Kur'an'a hizmet etmek olduğunu vurguladı. Törende, 6 farklı Kur’an kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 60’ı kız 50’si erkek olmak üzere toplam 110 hafız icazet belgesini aldı.

16 Haz 2022 - 22:19 - Belediyeler

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