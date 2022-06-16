Keçiören’de Yıl Sonu Müzik Şenliği...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören ve Etlik Halk Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Yıl Sonu Müzik Şenliği’ konserine katıldı. Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir programla bizleri buluşturan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, halk etiğim merkezlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Müzik bizi yapan değerlerimizi nesilden nesile aktaran, özümüzü, kültürümüzü, acı ve sevinçlerimizi anlatan önemli bir sanattır.
Öğretmenlerimize ve geleceğin sanatçıları olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak gerek konservatuvarımızda gerekse diğer eğitim merkezlerimizde sanatın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.