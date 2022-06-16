16 Haz 2022 - 22:19- Belediyeler

Keçiören’de Okumanın Yaşı Yok...

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Keçiören Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde belediyeye bağlı Gönül Köşkü Huzurevinde başlatılan okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı.
Keçiören’de Okumanın Yaşı Yok... mask
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İlk etapta okuma yazma bilmeyen 8 yaşlı için başlatılan eğitim programına ara vermeden katılan Hatice Ulucan (66), Hacı Ali Öztürk (75) ve Kanber Ünver (88) temel okuma ve yazmayı öğrendi. Tüm derslere hevesle girerek hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren üç huzurevi sakini sertifikalarını alarak örnek davranışlarıyla büyük takdir topladı.

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde başlayan eğitimler neticesinde yaşlıların okuma yazmayı öğrendiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizde başlattığımız eğitim programı başarıya ulaşmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliğinin meyvelerini aldık. Üç yaşlımız okuma ve yazmanın yaşının olmadığını gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Ana ve babalarımızın bu başarıyı göstermelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.​

16 Haz 2022 - 22:19 - Belediyeler

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