16 Haz 2022 - 16:08- Belediyeler

Pursaklar'da Tenis İçin Hazır...

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Pursaklar Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere, Tenis Kortunu'da ekledi.
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Pursaklar'da ilk tenis kortu unvanına sahip olan tesis, büyük bir titizlikle inşa edilerek, her türlü teknik donanımı içinde bulunduruyor. Pursaklar Belediyesi, gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yaptığı tenis kortunda kurs kayıtları almaya başlarken, her yaş grubunda vatandaşın faydalanmasını planlıyor.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve sporculara olan yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tenis kortunda genç sporcularla kıyasıya maç yaparak keyifli dakikalar geçirdi. 

‘‘Spora ilgi duyan her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı tesis, ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini düşünüyorum’’

İlçeye farklı branşlarda nitelikli tesisler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sportif faaliyetlere mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla ilçemize Tenis Kortumuzu kazandırdık.

Hemşerilerimiz burada spor yaparak güzel vakit geçirebilecekler. Spora ilgi duyan her yaş grubundan vatandaşın faydalanabileceği tesis, ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini düşünüyorum. Yeni spor alanımızın Pursaklar halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

16 Haz 2022 - 16:08 - Belediyeler

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