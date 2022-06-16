Çankaya Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri 18 Haziran’da Hizmete Açılıyor...Kubat Konseri...

Pazar yerlerini haftanın 7 günü işlevi olan kent meydanlarına dönüştüren Çankaya Belediyesi, Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yerinin üstünü kapatma çalışmasını kısa sürede tamamladı. Hem vatandaşlara hem de pazar esnafına daha konforlu bir alışveriş imkanı sunan Çankaya Belediyesi, Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yerini 18 Haziran’da hizmete açıyor.
3 bin 800 metrekarelik alanı bulunan Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri, vatandaşlara spor yapma olanağı sağlamanın yanı sıra Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Üstü kapalı pazar yerlerinin sayısını arttırmaya devam ettiklerini, bir sonraki hafta da Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerini hizmete açacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yerinin 18 Haziran saat 19.30’da Kubat konseriyle gerçekleşecek açılışına tüm Ankaralıları davet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.