16 Haz 2022 - 12:14- Belediyeler G: 16 Haz 2022 - 12:15

Kahramankazan'da Can Dostlarımızın Mama ve Suları Eksik Edilmiyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakmayı sürdürüyor.
Kahramankazan'da Can Dostlarımızın Mama ve Suları Eksik Edilmiyor... mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek ve su bulmakta zorlanmamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakıyor.

Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de bu amaçla kullanıyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, tedaviye ihtiyacı olan hayvanları belediyenin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor. 

“Sahipsiz değiller, bize emanetler” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak sokak hayvanlarıyla 365 gün aralıksız olarak ilgilendiklerini belirterek, “Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz.

Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz” dedi. Oğuz ayrıca, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostlarımız için vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

16 Haz 2022 - 12:14 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Mamak Aile Merkezlerinde Bu yıl 17 Bin 915 Kişi Eğitim Aldı... mask
Ankara Mamak Aile Merkezlerinde Bu yıl 17 Bin 915 Kişi Eğitim Aldı...
Çankaya Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri 18 Haziran’da Hizmete Açılıyor...Kubat Konseri... mask
Çankaya Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri 18 Haziran’da Hizmete Açılıyor...Kubat Konseri...
Pursaklar'da Tenis İçin Hazır... mask
Pursaklar'da Tenis İçin Hazır...
Melek Mosso, On’lar A Capella, I-Pop Konseri, Melike Demirağ... Çankaya'da 5. Kez Kadın El Emeği Festivali... mask
Melek Mosso, On’lar A Capella, I-Pop Konseri, Melike Demirağ... Çankaya'da 5. Kez Kadın El Emeği Festivali...
Keçiören’de Okumanın Yaşı Yok... mask
Keçiören’de Okumanın Yaşı Yok...
Keçiören’de Yıl Sonu Müzik Şenliği... mask
Keçiören’de Yıl Sonu Müzik Şenliği...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL