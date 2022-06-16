Offroad Heyecanı Kızılcahamam’a Taşınıyor...

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ICRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ulusal yarış takviminde yer alan organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu mücadele edecek.

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Kızılcahamam Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak organizasyonun ilk gününde ekipler, Demirciören’de belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçecekler.

19 Haziran Pazar sabah saat 09.30’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, 4,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabında kozlarını paylaşacaklar. Seyircilerin büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyon saat 18.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.