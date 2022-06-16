Offroad Heyecanı Kızılcahamam’a Taşınıyor...

ICRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ulusal yarış takviminde yer alan organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu mücadele edecek.
18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Kızılcahamam Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak organizasyonun ilk gününde ekipler, Demirciören’de belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçecekler.
19 Haziran Pazar sabah saat 09.30’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, 4,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabında kozlarını paylaşacaklar. Seyircilerin büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyon saat 18.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.