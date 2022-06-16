Ankara Kalecik'te Çocuklara İzcilik Aşısı...

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kalecik Belediyesi ve Ankara İzcileri Derneği’nin birlikte gerçekleştirdiği İzciler Doğa İçin Daima Hazır etkinliğinde, 8-11 yaş aralığındaki çocuklara, izcilik eğitiminin yananı sıra kamp ateşi nasıl yakılır ve söndürülür, çadır nasıl kurulur konuları anlatılarak uygulamaları yaptırıldı.

Çocuklar kurulmuş olan kamp alanını gezip, izcilikte kullanılan kamp ekipmanlarını inceleme fırsatı buldu.

Çocukların oldukça ilgisini çeken istasyon çalışmalarının ardından program hep birlikte oynanan oyunlar, söylenen izci şarkılar ve izci alkışları ile devam etti. Katılımcı tüm çocuklara izci düdüğü ve yarışmalarda başarılı olan çocuklara hediyeler verildi.

Etkinlik, Ankara Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan, güzel günün anısıan izci fuları hediye etti.

Ankara İzcileri Dernek Başkanı Emrah Kasal ise, çocukların ve gençlerin çevreyi ve doğayı nasıl koruyacağını öğrenmesinde izcilik eğitiminin ne kadar faydalı olduğunu belirterek, dernek olarak gönüllük esasına dayalı bir şekilde her zaman çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.