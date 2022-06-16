Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nden Birlik ve Beraberlik Gecesi…

Birlik ve beraberlik gecesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel, Gölbaşı Belediye Eski Başkanı Mümtaz Sarıtaş, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaşcan Kavak ve STK üyeleri katıldı.
Gecede birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Biz Gölbaşı Spor kulübümüzü üst liglere çıkartmak için Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olarak Gölbaşılılar adına bütün benliğimi ortaya koyuyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak el ele ve omuz omuza vererek çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak adına Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüzü hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi. Davetlilere katılımlarından ve spora katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.